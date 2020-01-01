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Праздник мечты от профессиональных ведущих и аниматоров в Калининграде

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аниматоры калининград maxishow

Авторские шоу ♥ Подарки участникам ♥ Интересные сценарии и квесты

аниматоры калининград максишоу

Наши лучшие программы и анимации

Эльза из Холодное Сердце

Анна из Холодное Сердце

Рапунцель

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Человек Паук

Леди Баг

Супермен

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Поролоновое Шоу

+ Рекомендуемый возраст: от 4 лет
+ Продолжительность программы: 45 минут
+ Количество участвующих: от 1 до 30 детей

Бывали ли вы на фабрике, которая производит хомячков и сюрпризы? На нашем шоу в коробках спрятаны самые разнообразные сюрпризы, и никто не может угадать, что окажется в них!
+ Рекомендуемый возраст: от 2 лет
+ Продолжительность программы: от 30 минут
+ Количество участвующих: от 3 до 30 детей

Ленточное шоу это море веселья для детей и взрослых. С помощью воздушной пушки аниматор раздувает ленту и проводит конкурсы с ярким реквизитом.

Ленточное Шоу

Праздничные шоу для детей

Захватывающие шоу-программы добавят волшебства любому дню.

Сюрприз шоу

+ Рекомендуемый возраст: от 3 лет
+ Продолжительность программы: 45 минут
+ Количество участвующих: от 1 до 15 детей

Одна из самых "безбашенных" и веселых программ для детей. Строить замки, устроить сражение, командные соревнования - всё это поролоновое шоу!
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Интерактивное шоу
"Поиск сердца Те Фити"

+ Рекомендуемый возраст: от 4 лет
+ Продолжительность программы: 90 минут
+ Количество участвующих: от 3 до 20 детей

Йо-хо-хо
Пираты уже тут, и готовы отправляться вместе с детьми навстречу пиратским приключениям и приступать к поиску сокровищ легендарных капитанов.
+ Рекомендуемый возраст: от 10 лет
+ Продолжительность программы: от 1 до 3 часов.
+ Количество участвующих: от 5 до 20 человек

Карточная ролевая игра "Мафия" с ведущими от МаксиШоу для детей и взрослых.
Маски, набор игры "Мафия", музыкальное сопровождение игры.

Игра в "Мафию"

Уникальные квесты, авторские программы

Фантастические квесты, игры, спектакли.

Пиратский квест

+ Рекомендуемый возраст: от 3 лет
+ Продолжительность программы: 90 минут
+ Количество участвующих: от 3 до 30 детей

Интерактивный спектакль с участием аниматоров Мауи и Моаны, вместе с которыми дети отправляются на поиски пропавшего артефакта - сердца богини Те Фити.
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Отзывы о студии детских праздников МаксиШоу

Студия детских праздников "МаксиШоу" организовывает и проводит исключительно детские праздники, поэтому в нашей студии создаются самые увлекательные программы для детей. Каждый день наши сценаристы придумывают новые идеи, а талантливые аниматоры с огромной радостью воссоздают их в реальности. Наша студия легко займется организацией детского праздника для детей любого возраста, в любом месте и с любым количеством гостей на празднике. Вы можете заказать выездных аниматоров в Калининграде, провести праздник дома, в детском саду, кафе, или даже на улице. Уникальные шоу-программы, феерические дискотеки, захватывающие квесты и интерактивные шоу с аниматорами – мы предоставляем родителям для выбора самые необычные шоу и анимационные программы на любой вкус и цвет. При оформлении заказа наш менеджер уточнит все самые ключевые моменты, необходимые для профессионального проведения мероприятия, и после этого наши сценаристы и артисты подготовят вариант программы именно для Вас. А чтобы это получилось, в нашей студии есть большое количество классных костюмов популярных персонажей из фильмов, сериалов и сказок. Мы уверены, дети будут в восторге, когда к ним домой "придет сказка".

Все наши мероприятия, шоу и анимации проводятся профессиональными аниматорами, которые имеют актерское или педагогическое образование. Команда наших артистов всегда выкладывается на максимум для того, чтобы все дети на празднике получили максимум положительных и ярких впечатлений. Так же, в нашей студии детских праздников "МаксиШоу" можно заказать выездную анимацию, ленточное шоу, шоу со зверушками и любых других сказочных персонажей. У нас большой опыт проведения самых ярких детских праздников в Калининграде – можете посмотреть на нашем сайте фото с праздников, видео и письменные отзывы родителей, ранее заказавших у нас проведение праздника. Для того, чтобы заказать детский праздник на день рождения или по любому другому поводу напишите или позвоните нам – наш менеджер подробно проконсультирует по всем интересующим вопросам.

Незыбываемый праздник для детей в Калининграде

Вы звоните или оставляете заявку на сайте
Наш менеджер выслушивает ваши пожелания и предлагает подходящие вам программы
Вы утверждаете программу - мы продумываем сюжет, репетируем и подбираем реквизит

Согласовываем детали праздника, за день до мероприятия делаем вам контрольный звонок
В день праздника приезжаем на площадку за 30 минут до начала праздника. Аниматоры готовят музыку, реквизит, переодеваются.
ВЕСЕЛИМСЯ И ПРАЗДНУЕМ

Как устроить праздник?

Всё просто!
Вы звоните или оставляете заявку на сайте
Наш менеджер выслушивает ваши пожелания и предлагает подходящие вам программы
Вы утверждаете программу - мы продумываем сюжет, репетируем и подбираем реквизит
Согласовываем детали праздника, за день до мероприятия делаем вам контрольный звонок
В день праздника приезжаем на площадку за 30 минут до начала праздника. Аниматоры готовят музыку, реквизит, переодеваются.
ВЕСЕЛИМСЯ И ПРАЗДНУЕМ

Как устроить праздник?

Всё просто!