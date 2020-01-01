Студия детских праздников "МаксиШоу" организовывает и проводит исключительно детские праздники, поэтому в нашей студии создаются самые увлекательные программы для детей. Каждый день наши сценаристы придумывают новые идеи, а талантливые аниматоры с огромной радостью воссоздают их в реальности. Наша студия легко займется организацией детского праздника для детей любого возраста, в любом месте и с любым количеством гостей на празднике. Вы можете заказать выездных аниматоров в Калининграде, провести праздник дома, в детском саду, кафе, или даже на улице. Уникальные шоу-программы, феерические дискотеки, захватывающие квесты и интерактивные шоу с аниматорами – мы предоставляем родителям для выбора самые необычные шоу и анимационные программы на любой вкус и цвет. При оформлении заказа наш менеджер уточнит все самые ключевые моменты, необходимые для профессионального проведения мероприятия, и после этого наши сценаристы и артисты подготовят вариант программы именно для Вас. А чтобы это получилось, в нашей студии есть большое количество классных костюмов популярных персонажей из фильмов, сериалов и сказок. Мы уверены, дети будут в восторге, когда к ним домой "придет сказка".



Все наши мероприятия, шоу и анимации проводятся профессиональными аниматорами, которые имеют актерское или педагогическое образование. Команда наших артистов всегда выкладывается на максимум для того, чтобы все дети на празднике получили максимум положительных и ярких впечатлений. Так же, в нашей студии детских праздников "МаксиШоу" можно заказать выездную анимацию, ленточное шоу, шоу со зверушками и любых других сказочных персонажей. У нас большой опыт проведения самых ярких детских праздников в Калининграде – можете посмотреть на нашем сайте фото с праздников, видео и письменные отзывы родителей, ранее заказавших у нас проведение праздника. Для того, чтобы заказать детский праздник на день рождения или по любому другому поводу напишите или позвоните нам – наш менеджер подробно проконсультирует по всем интересующим вопросам.

